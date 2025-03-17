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DHA

Güney Kore'de düzenlenen Profesyonel Bilardo Ligi'nin (PBA) 5’inci ayağında iki Türk sporcu Semih Saygıner ve Lütfi Çenet rakiplerini eleyerek finale kadar geldi.

Türk bilardosunun gururu olan iki usta isim ilk kez yurt dışında bir şampiyonada finalde karşılaşarak tarihe geçtiler.

SEMİH SAYGINER, ŞAMPİYON OLDU

Sene boyunca düzenlenen turnuvaların sonucunda oluşan ve sıralamada ilk 32’ye girerek en iyilerin yarıştığı PBA Dünya Şampiyonası finallerinin 5'incisi olan bu şampiyonanın finali Jeju Adası'nda yapıldı.

Her setin 15 sayı üzerinden oynandığı şampiyonada 4 seti kazanan Semih Saygıner 4-1’lik skorla şampiyonluğu elde etti.