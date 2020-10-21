Güneydoğu'da güreşin gelişmesi için 300 sporcuyla gelişim kampı

Türkiye Güneş Federasyonu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güreşin gelişimi için Antalya'da gelişim kampı başlattı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güreşin yayılması ve canlanması, altyapıya destek için başlatılan proje kapsamında, bu bölgede yer alan 20 ilden 60 antrenör ve 300'e yakın sporcu, Antalya'da düzenlenecek olan kampta yer alacak.

Sporcular antrenman yaparken, antrenörler için de eğitim ve gelişim semineri düzenlenecek.

"YETENEKLİ GENÇLERİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada Güneydoğu bölgelerinde çok sayıda yetenekli güreşçinin olduğuna dikkati çekerekşunları söyledi:

"Amacımız bu yetenekli gençleri Türk sporuna kazandırarak kötü alışkanlıklardan ve kötü niyetli insanlardan korumak. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hükümetimizin hizmetlerini doğu, batı, güney, kuzey demeden ülkemizin dört bir yanına nasıl eşit ve adaletli bir şekilde dağıtıyorsa bizler de Türkiye Güreş Federasyonu olarak, tüm imkanlarımızdan bütün gençlerin eşit bir şekilde yararlanmasını hedefliyoruz."

SPORCU VE HOCALAR İÇİN GELİŞİM KAMPI

"Özellikle Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun büyük destekleriyle, bizler de güreş adına Güneydoğu illerimizde dev bir adım atıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda doğu illerimize yaptığım ziyarette bu konuda önemli adımlar attık. Şimdi de Antalya'da sporcu ve antrenörlerimiz için bir gelişim kampı düzenledik. Ayrıca önümüzdeki günlerde de il temsilcilerimizin katılımıyla Güneydoğu illerimizde güreşi canlandırmak ve alt yapıya destek sağlamak için bir kamp daha düzenleyeceğiz. Biz doğu illerimizi çok önemsiyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda Güneydoğu'dan Kerem Kamal, Doğan Kara gibi Avrupa ve dünyada madalya alan daha nice sporcular yetiştireceğiz."