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- Güreş şampiyonasında günün hareketi Umarpashaev'den
Güreş şampiyonasında günün hareketi Umarpashaev'den
Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bulgar Umarpashaev'in, Fransız rakibine yaptığı salto izleyenleri mest etti.
- Haber Merkezi
- 17.12.2020 - 14:23
Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
BULGAR GÜREŞÇİDEN SALTO
Bulgar güreşçi Umarpashaev, Fransız Afa ile karşı karşıya geldi.
Umarpashaev, yaptığı salto ile günün en güzel hareketine imza attı.