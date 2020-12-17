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    Güreş şampiyonasında günün hareketi Umarpashaev'den

    Güreş şampiyonasında günün hareketi Umarpashaev'den

    Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bulgar Umarpashaev'in, Fransız rakibine yaptığı salto izleyenleri mest etti.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2020 - 14:23
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    Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

    BULGAR GÜREŞÇİDEN SALTO

    Bulgar güreşçi Umarpashaev, Fransız Afa ile karşı karşıya geldi.

    Umarpashaev, yaptığı salto ile günün en güzel hareketine imza attı.

    Umarpashaev'den salto - İZLE

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