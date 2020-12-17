Güreş şampiyonasında günün hareketi Umarpashaev'den

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Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bulgar Umarpashaev'in, Fransız rakibine yaptığı salto izleyenleri mest etti.

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

BULGAR GÜREŞÇİDEN SALTO

Bulgar güreşçi Umarpashaev, Fransız Afa ile karşı karşıya geldi.

Umarpashaev, yaptığı salto ile günün en güzel hareketine imza attı.

Umarpashaev'den salto - İZLE