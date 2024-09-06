Haber Merkezi
2024 Paralimpik Oyunları'nda heyecan devam ediyor.
Grand Palais'te düzenlenen tekerlekli sandalye eskrim müsabakaları erkekler epe A kategorisinde 29 yaşındaki milli sporcu Hakan Akkaya, bronz madalya maçında İtalya'dan Emanuele Lambertini'yle karşı karşıya geldi.
HAKAN'DAN TARİHİ MADALYA
Çekişmeli geçen maçta rakibini 15-13 yenen Hakan, bronz madalya alarak tarihi bir başarıya imza attı.
Bu başarı hem olimpiyat hem de paralimpik oyunlar tarihinde Türkiye'nin eskrim branşındaki ilk madalyası oldu.
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