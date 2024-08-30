Halime Yıldız, çeyrek finale çıkmayı garantiledi Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli badmintoncu Halime Yıldız, kadınlar SL3 sınıfında C Grubu'ndaki ikinci maçında Taylandlı rakibi Darunee Henpraiwan'ı 2-0 yenerek çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

AA & Ensonhaber

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen 2024 Paralimpik Oyunları'nda heyecan devam ediyor.

Porte de La Chapelle Arena'daki badminton müsabakalarında Halime Yıldız, kadınlar SL3 sınıfında C Grubu'ndaki ikinci maçında Tayland'dan Darunee Henpraiwan ile karşılaştı.

Rakibini 21-12 ve 21-18'lik setlerle 2-0 mağlup eden milli sporcu, grupta 2'de 2 yaptı.

SIRADAKİ RAKİBİ ÇİNLİ OLACAK

Çeyrek finale kalmayı garantileyen Halime Yıldız, gruptaki son maçında yarın TSİ 10.10'da Çinli Zuxian Xiao ile karşı karşıya gelecek.