Halime Yıldız, Paralimpik Oyunları'na veda etti Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli badmintoncu Halime Yıldız, kadınlar SL3 sınıfında çeyrek finalde Ukrayna'dan Oksana Kozyna'ya 2-1 yenilerek oyunlara veda etti.

AA & Ensonhaber

Fransa'nın başkenti Paris'te 2024 Paralimpik Oyunları'nın heyecanı devam ediyor.

Porte de La Chapelle Arena'daki badminton müsabakalarında kadınlar SL3 sınıfında Halime Yıldız, çeyrek finalde Ukraynalı sporcu Kozyna ile karşılaştı.

HALİME, RAKİBİNE KAYBETTİ

Maçın ilk setini 21-14 alan milli sporcu, ikinci seti 21-15 kaybetti.

Yarı finalisti belirleyecek son set büyük çekişmeye sahne oldu.

Sette iki kez maç puanını değerlendiremeyen Halime, seti 26-24 kaybederek karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldı ve elendi.