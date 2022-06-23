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    Havuzda bayılan sporcu, son anda kurtarıldı

    Amerika Birleşik Devletleri sporcusu artistik yüzücü Anita Alvarez, havuzda baygınlık geçirdikten sonra antrenör tarafından kurtarıldı.
    • 23.06.2022 - 15:47
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 17:10
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    Havuzda bayılan sporcu, son anda kurtarıldı

    Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda korku dolu anlar yaşandı.

    ABD için yarışan Anita Alvarez, havuzda bayıldı. 23 yaşındaki sporcu son anda boğulmaktan kurtarıldı.

    Anita Alvarez, solo serbest finalindeki performansının ardından bayıldı. Havuzun dibine doğru batmaya başlayan sporcunun durumunu ilk anlayan antrenörü oldu.

    Havuzda bayılan sporcu, son anda kurtarıldı #1

    Hocası kurtardı

    Anita'nın suyun için hareketsiz kaldığını gören İspanyol antrenörü Andrea Fuentes, beraberindeki yardımcısıyla birlikte havuza atlayarak kadın yüzücüyü su üzerine çıkardı. Alvarez, sedyeyle götürülmeden önce yüzeye çıkarıldı.

    ABD yüzme takımı daha sonra Alvarez'in iyi olduğuna dair bir bildiri yayınladı.
    Alvarez, geçen yıl da Barcelona'da düzenlenen olimpiyat elemeleri sırasında bayılmış ve Fuentes yine sporcusunu kurtarmıştı.

    Alvarez, performansıyla 87.6333 puan aldı ve finalde yedinci oldu.

    Havuzda bayılan sporcu, son anda kurtarıldı #2


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