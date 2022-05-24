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    Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara başpehlivan oldu

    25 Mayıs Atatürk’ü Anma, Termal Turizm Festivali etkinleri kapsamında düzenlenen ’Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Recep Kara oldu.
    • 24.05.2022 - 05:18
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 05:19
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    Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara başpehlivan oldu

    Samsun Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde farklı kategoride yaklaşık 250 pehlivan er meydanına çıktı.

    Bayram Dağlı, ağalığı devretti

    Yapılan ağalık ihalesinde Havza Güreş Ağası Bayram Dağlı ise 9 yıldır güreş ağalığı görevini sürdürdüğünü belirterek, “2013 yılından bu yana ağalık görevini sürdürdüm. İnşallah yeni ağamızda güreşe bizlerden daha fazla destek verecektir. Ağalığı bırakmamız güreşe ve güreşçiye olan desteğimizin kesilmesi anlamına gelmez. Her zaman güreşin, güreşçinin ve Havza'mızın yanındayız” diyerek ağalık ihalesinden çekildi.

    Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri nde Recep Kara başpehlivan oldu #1

    Yeni ağa, 70 bin lira ile Yahya Ayan oldu

    Yapılan ihale sonucunda ağalığını ile 70 bin lira ile Yahya Ayan aldı. Yahya Ayan yaptığı konuşmada tertip komitesi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

    Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri nde Recep Kara başpehlivan oldu #2

    Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise festivalin en önemli etkinliklerin yapılmasında büyük desteği olan görevi bırakan Güreş ağası Bayram Dağlı’ya teşekkür ederek, “Bu güreşlerde bizleri yalnız bırakmayan ve destek olan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

    Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri nde Recep Kara başpehlivan oldu #3

    Recep Kara başpehlivan

    İHA'nın haberine göre; Havza İbrahim Karabacak Güreş Sahası’nda gerçekleştirilen güreşlere katılan pehlivanlar, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. 19 başpehlivanın mücadele ettiği başpehlivanlık müsabakaları neticesinde Yıldıray Akın ile Recep Kara final maçı yaptılar. Yapılan müsabaka sonucunda Recep Kara başpehlivanlığı kazandı.

    Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri nde Recep Kara başpehlivan oldu #4

    Güreşlerde dereceye giren pehlivanlara madalyaları Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Güreş Ağası Bayram Dağlı ve protokol üyeleri verdi. Güreşleri çok sayıda vatandaş izledi.

    Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri nde Recep Kara başpehlivan oldu #5

    Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri nde Recep Kara başpehlivan oldu #6

    Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri nde Recep Kara başpehlivan oldu #7


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