Hem tekvando hem de futbol oynuyor! Geleceğin Zlatan'ı Egemen Buğra, bronz madalya kazandı Lisanslı tekvandocu ve futbolcu olan 10 yaşındaki Egemen Buğra Şeker, İstanbul İl Birinciliği turnuvasında bronz madalya kazandı.

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Bu yıl futbolu bırakan Zlatan Ibrahimovic, çocukken yaptığı tekvando sporunun faydalarını futbolculuk hayatında da görmüştü.

İsveçli yıldız attığı ikonik gollerle birçok çocuğa da ilham oldu.

Dünyada birçok örneği olan tekvando ve futbolu bir arada götüren sporculara bir yenisi de Türkiye'den eklendi.

Fatih Karagümrük'ün futbol akademisinde futbol hayatını sürdüren 10 yaşındaki Egemen Buğra Şeker, tekvandodaki başarısıyla da Zlatan Ibrahimovic'i anımsattı.

İl turnuvasında 3. oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen Tekvando İstanbul İl Birinciliği (İstanbul 3. Bölge) turnuvasında 3. olarak bronz madalya kazanan genç sporcu, hem futbol hem de tekvandoyu aynı anda götürürek geleceğin Zlatan'ı olma yolunda ilerliyor.

Şu anda kırmızı siyah kuşağı bulunan Egemen Buğra Şeker'in sıradaki hedefi Zlatan gibi siyah kuşak sahibi bir tekvandocu ve başarılı bir futbolcu olmak...