Hentbol Erkekler Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş oldu
DHA

müsabakasında geçen sezonun Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu ile Türkiye Kupası 2'ncisi Spor Toto Spor Kulübü, Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelede üstün bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar, ilk yarıyı 20-11 önde tamamladı.

İkinci yarıda farkın kapanmasına izin vermeyen Beşiktaş, karşılaşmayı kazanarak mutlu sona ulaştı.

BEŞİKTAŞ, 10. KEZ ŞAMPİYON OLDU

Süper Kupa karşılaşmasında Spor Toto Spor Kulübü'nü 39-32 yenerek şampiyon olan Beşiktaş, bu organizasyonda 10'uncu kez mutlu sona ulaştı.

2010 yılından itibaren düzenlenen organizasyonda daha önce 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 ve 2023 yılında şampiyonluğa uzanan siyah-beyazlılar, 2024 yılı Süper Kupası'nı da müzesine götürdü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)