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Hentbol Erkekler Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş oldu

Hentbol Erkekler Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş oldu Hentbol Erkekler Süper Kupa karşılaşmasında Spor Toto Spor Kulübü’nü 39-32 yenerek mağlup eden Beşiktaş, şampiyon oldu. Beşiktaş, bu organizasyonda 10'uncu kez mutlu sona ulaştı.