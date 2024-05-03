Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde finalin adı: Beşiktaş - Sakarya BBSK 2023-2024 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi’nde Play-off Şampiyonluk Etabı'nda Beşiktaş ve Sakarya BBSK, final turuna adını yazdırdı.

İHA

2023-2024 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi’nde Play-off Şampiyonluk Etabı'nda ilk turunda Spor Toto'ya karşı Beşiktaş, 43-22 ve 30-28'lik skorlarla seride iki galibiyet elde ederek, Sakarya BBSK ise Beykoz Belediyesi'ni 35-29 ve 31-30'luk maçlarla yenerek Final Turu'na yükseldi.

Play-Off Şampiyonluk Etabı final serisi ise beş maçlık seride üç galibiyet üzerinden oynanacak.

Final serisi 20 Mayıs'ta başlayacak

Bu serinin ilk iki maçı, normal sezonu üst sırada tamamlayan takım olan Beşiktaş'ın, üçüncü ve gerekirse dördüncü maçlar ise Sakarya BBSK'nın sahasında oynanacak.

Gerekirse beşinci maç Beşiktaş'ın sahasında oynanacak.

Seride üç maçı kazanan takım Erkekler Süper Ligi şampiyonu, diğer takım ise Erkekler Süper Ligi ikincisi olacak.

Final serisi maçları 20 Mayıs tarihinde başlayacak.

Üçüncülük-dördüncülük serisi de yapılacak

Şampiyonluk etabı ilk tur müsabakaları sonucunda tur atlayamayan Spor Toto ve Beykoz Belediyesi, üçüncülük-dördüncülük serisi maçları oynayacak.

Üç maçlık serilerde iki galibiyet üzerinden oynanacak bu seri sonunda iki maçı kazanan takım, Erkekler Süper Ligi üçüncüsü olacak.

Diğer takım ise Şampiyonluk Etabını dördüncü olarak tamamlayacak.

"Play-Off Şampiyonluk Etabını" dördüncü olarak tamamlayan takım, "Sıralama Etabı" beşincisiyle Süper Lig sıralaması için dördüncülük-beşincilik maçı oynayacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)