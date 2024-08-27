Hentbol Kadınlar Süper Kupası'nda şampiyon Yalıkavak! Hentbol Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasında Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü'nü 37-24 mağlup eden Yalıkavak şampiyon oldu.

DHA

Süper Kupa müsabakasında geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Yalıkavak ile lig finalisti Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelede üstün bir oyun sergileyen Yalıkavak ilk yarıyı 16-12 önde tamamladı.

İkinci yarıda farkın kapanmasına izin vermeyen Yalıkavak, karşılaşmayı da 37-24 kazanarak kupaya uzandı.

İKİNCİ KEZ KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Süper Kupa karşılaşmasında Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü'nü 37-24 yenerek şampiyon olan Yalıkavak, bu organizasyonda 2’nci kez mutlu sona ulaştı.

2010 yılından itibaren düzenlenen organizasyonda daha önce 2023 yılında şampiyonluk sevinci yaşayan Yalıkavak, 2024 yılı Süper Kupası'nı da müzesine götürdü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)