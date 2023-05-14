Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Yalıkavakspor şampiyon oldu

AA
Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası final maçında Kastamonu Belediyespor ile Yalıkavakspor karşı karşıya geldi.
Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 15-13 Kastamonu Belediyespor'un üstünlüğüyle geçildi.
İlk kez kazandılar
Karşılaşmayı 33-31 kazanan Yalıkavakspor, tarihinde ilk kez Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
Maçın bitiş düğüyle şampiyon olan Yalıkavakspor sporcuları, büyük sevinç yaşadı.
Yalıkavakspor'dan Nika Matavs karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi.
Yalıkavakspor kupayı kaldırdı
Karşılaşma sonrası düzenlenen törende şampiyon takımın oyuncularına kupa ve madalyalarını, Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç verdi.
Oyuncular, teknik heyet, yöneticiler ve yakınları, hatıra fotoğrafı çektirdi.