Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Yalıkavakspor şampiyon oldu
AA

Hentbolda Kadınlar final maçında Kastamonu Belediyespor ile Yalıkavakspor karşı karşıya geldi.

Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 15-13 Kastamonu Belediyespor'un üstünlüğüyle geçildi.

İlk kez kazandılar

Karşılaşmayı 33-31 kazanan Yalıkavakspor, tarihinde ilk kez Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Maçın bitiş düğüyle şampiyon olan Yalıkavakspor sporcuları, büyük sevinç yaşadı.

Yalıkavakspor'dan Nika Matavs karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Yalıkavakspor şampiyon oldu

Yalıkavakspor kupayı kaldırdı

Karşılaşma sonrası düzenlenen törende şampiyon takımın oyuncularına kupa ve madalyalarını, Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Türkiye Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç verdi.

Oyuncular, teknik heyet, yöneticiler ve yakınları, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Yalıkavakspor şampiyon oldu