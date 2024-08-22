Hentbol Süper Kupa maçlarının tarihleri belirlendi

Erkekler Süper Kupa müsabakası, 26 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.
Erkekler Süper Ligi şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası finalisti Spor Toto Spor Kulübü’nün karşılaşacağı Erkekler Süper Kupa müsabakası saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşma öncesi her iki takım kaptanlarının katılacağı basın toplantısı ise 25 Ağustos Pazar günü THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda basın toplantı odasında yapılacak.
KADINLAR SÜPER KUPA MAÇI 27 AĞUSTOS'TA
Kadınlar Süper Ligi şampiyonu Armada Praxis Yalıkavak ile lig finalisti Yenimahalle Belediyesi'nin karşılaşacağı Kadınlar Süper Kupa müsabakası 27 Ağustos 2024 Salı günü saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşma öncesi her iki takım kaptanlarının katılacağı basın toplantısı ise, 26 Ağustos Pazartesi günü THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda basın toplantı odasında yapılacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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