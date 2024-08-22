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Hentbol Süper Kupa maçlarının tarihleri belirlendi

Hentbol Süper Kupa maçlarının tarihleri belirlendi 2024-2025 Hentbol Sezonu kadınlar ve erkeklerde Süper Kupa, 26 ve 27 Ağustos’ta Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak maçlar ile sahibini bulacak.