Hentbolda Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti

AA
Hentbol Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş ile Macaristan'ın FTC-Green Collect takımı karşı karşıya geldi.
Başkent Budapeşte'deki Elek Gyula Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 18-16 önde tamamladı.
İkinci devrede de farkı kapatamayan siyah-beyazlılar, rakibine 39-36'lık skorla mağlup oldu.
Beşiktaş elendi
Eşleşmedeki ilk maçı da 34-32 kaybeden siyah-beyazlı takım, kupaya veda etti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış