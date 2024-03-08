Hentbolda EURO 2026 müjdesi! Türkiye ev sahipliği yapacak 3-20 Aralık 2026 tarihlerinde düzenlenecek 2026 EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nın ev sahibi ülkeleri arasında Türkiye de yer aldı.

AA

Türkiye, 2026 EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'na Çekya, Polonya, Romanya ve Slovakya ile birlikte ev sahipliği yapacak.

Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 3-20 Aralık 2026 tarihlerinde düzenlenecek şampiyona, 24 takımlı oynanacak.

Şampiyonada ön eleme turu Oradea, Cluj-Napoca, Antalya, Brno, Katowice ve Bratislava kentlerinde birer grupla gerçekleştirilecek.

"Bu güzel haber ülkemize ve hentbol camiamıza hayırlı olsun"

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyonu başkanı Uğur Kılıç, Rusya'nın şampiyonayı düzenleyemeyeceğinin belli olduğu tarihten itibaren ev sahipliği için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

Türkiye'nin ilk kez hentbolde böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacağını aktaran Kılıç, şu değerlendirmede bulundu:

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde aldığımız bu güzel haber ülkemize ve hentbol camiamıza hayırlı olsun.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)