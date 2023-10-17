Hentbolda Milli Takım kadrosu duyuruldu A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın İtalya maçları kamp kadrosu açıklandı.

ensonhaber.com

2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda İtalya ile karşılaşacak A Milli Erkek Hentbol Takımı, 23-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da kamp yapacak.

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Milli Takım'ın, Ankara'da Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde yapacağı hazırlık kampı kadrosu açıklandı.

Başantrenör Okan Halay yönetiminde çalışmalarını sürdürecek ve 23 oyuncunun yer alacağı A Milli Erkek Hentbol Takım kafilesi, 30 Ekim'de maçın oynanacağı Sakarya'ya geçecek.

Milli Takım 3 Kasım'da da İtalya'ya hareket edecek.

A Milli Takımı'nın İtalya ile 1 Kasım'da oynayacağı ilk maç Sakarya'da Serdivan Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Aday kadro

Rövanş karşılaşması ise 5 Kasım'da İtalya'nın Chieti kentinde Pala Santa Filomena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak. Her iki karşılaşma da TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayımlanacak.

Okan Halay yönetimindeki Milli Takım'ın, aday kadrosu şöyle: