İbo Aslan, ilk UFC maçında Anton Turkalj'yi devirdi Milli sporcu İbo Aslan, UFC'de çıktığı ilk maçta İsveçli rakibi Anton Turkalj'yi üçüncü rauntta nakavtla mağlup etti.

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ensonhaber.com

Şu anda dünyanın en büyük karma dövüş sanatları organizasyonu olan UFC'de temsilcimiz İbo Aslan ilk müsabakasına çıktı.

27 yaşındaki sporcumuz, İsveçli rakibi Anton Turkalj ile karşı karşıya geldi. New Jersey Atlantic City'de gerçekleşen maçta kazanan İbo Aslan oldu.

Rakibini nakavt etti

Bu galibiyetle birlikte MMA kariyerinde 12-1'e yükselen İbo, rakibinden rövanşı da almayı başardı.

Turkalj'ye 2020'de Brave FC 40'ta mağlup olan İbo Aslan, rakibini üçüncü rauntta nakavt etti.

"Ne mutlu Türküm diyene"

Mücadelenin ardından büyük bir sevinç yaşayan İbo, şu sözleri sarf etti:

Buraya dövüşmeye değil, insanları nakavt etmeye geldim. Şanlı bayrağımızı her zaman dalgalandıracağım. Ne mutlu Türküm diyene!

Yaşanan bu anlar ise sosyal medyada büyük bir beğeni topladı.