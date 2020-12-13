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    İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

    İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

    Milli sporcumuz İbrahim Çolak, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak şampiyona tarihindeki ilk altın madalyayı ülkemize getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2020 - 16:54
    • Güncelleme : 13.12.2020 - 18:15
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    Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde altın madalya kazandı.

    TARİHTE BİR İLK

    İbrahim Çolak, Mersin’de devam eden Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya kazanarak şampiyona tarihimizdeki ilk birinciliği elde etti.

    İbrahim Çolak'ı Avrupa Şampiyonu yapan performansı - İZLE

    İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Şampiyonası nda altın madalya kazandı #1

    İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Şampiyonası nda altın madalya kazandı #2

    BİR ALTIN DA FERHAT'TAN

    Öte yandan Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcumuz Ferhat Arıcan da paralel bar aletinde altın madalya kazanarak bir günde 2. altın madalyanın gelmesini sağladı.

    İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Şampiyonası nda altın madalya kazandı #3

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