İbrahim Hacıosmanoğlu, Yılın Kareleri'ni seçti

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Hacıosmanoğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

SPOR KATEGORİSİNDE GOL SEVİNCİNİ SEÇTİ

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Spor" kategorisinde oyunu Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğrafından yana kullandı.

Hacıosmanoğlu, "Spor" kategorisinde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Avusturya karşılaşırken milli futbolcu Merih Demiral'ın attığı gol sonrası bozkurt işareti yaptığı anı içeren "Gol sevinci" fotoğrafını seçti.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafına oy veren Hacıosmanoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de oyunu Costas Baltas'ın "Kanıksamış" fotoğrafından yana kullandı.

Hacıosmanoğlu, "Günlük hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafına oy verirken, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış" fotoğrafını oyladı.

"BÜTÜN FOTOĞRAFLARIN MANEVİ DEĞERİ VAR"

Hacıosmanoğlu, oylamada çok güzel ve anlamlı fotoğraflar olduğunu belirterek, şöyle konuştu: