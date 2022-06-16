İbrahim Özdemir, Avrupa şampiyonu oldu

Romanya'da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda İbrahim Özdemir, 71 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 71 kilo finalinde İbrahim Özdemir mücadele etti.

Altın madalya kazandı

Azerbaycan'dan Mammadov ile karşı karşıya gelen Özdemir , rakibine 2-1 üstünlük kurarak altın madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan 92 kiloda mindere çıkan Lokman Gül ise Estonyalı Parnalas ve repesajda Ermeni rakibi Grisha Voskanyan'ı (7-3) yenerek bronz madalya mücadelesine çıkmaya hak kazanmıştı. Lokman Gül, bronz madalya karşılaşmasında Alman rakibi Dariusz Kiefer'e 8-5 mağlup olarak Avrupa 5'incisi oldu.

Grekoromen Milli Takım Avrupa 4.'sü oldu

DHA'nın haberine göre Grekoromen Milli Takımı, turnuvayı 4'üncü sırada tamamladı. Ay-yıldızlılarda mindere çıkan İbrahim Özdemir altın, Cemal Yusuf Bakır gümüş, Halil Çınar ise bronz madalya aldı. Milliler, toplamda 3 madalya alarak şampiyonayı 102 puan ile Ukrayna'nın ardından 4'üncü sırada olarak tamamladı.