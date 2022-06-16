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    İbrahim Özdemir, Avrupa şampiyonu oldu

    Romanya'da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda İbrahim Özdemir, 71 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.
    • 16.06.2022 - 07:54
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    İbrahim Özdemir, Avrupa şampiyonu oldu

    Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 71 kilo finalinde İbrahim Özdemir mücadele etti.

    Altın madalya kazandı

    Azerbaycan'dan Mammadov ile karşı karşıya gelen Özdemir , rakibine 2-1 üstünlük kurarak altın madalyanın sahibi oldu.

    Öte yandan 92 kiloda mindere çıkan Lokman Gül ise Estonyalı Parnalas ve repesajda Ermeni rakibi Grisha Voskanyan'ı (7-3) yenerek bronz madalya mücadelesine çıkmaya hak kazanmıştı. Lokman Gül, bronz madalya karşılaşmasında Alman rakibi Dariusz Kiefer'e 8-5 mağlup olarak Avrupa 5'incisi oldu.

    İbrahim Özdemir, Avrupa şampiyonu oldu #1

    Grekoromen Milli Takım Avrupa 4.'sü oldu

    DHA'nın haberine göre Grekoromen Milli Takımı, turnuvayı 4'üncü sırada tamamladı. Ay-yıldızlılarda mindere çıkan İbrahim Özdemir altın, Cemal Yusuf Bakır gümüş, Halil Çınar ise bronz madalya aldı. Milliler, toplamda 3 madalya alarak şampiyonayı 102 puan ile Ukrayna'nın ardından 4'üncü sırada olarak tamamladı.


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