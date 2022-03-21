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    İbrahim Üzülmez'in yardımcısından Beşiktaş paylaşımı

    Adı Beşiktaş ile anılan İbrahim Üzülmez için yardımcısından Beşiktaş paylaşımı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 14:32
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    İbrahim Üzülmez'in yardımcısından Beşiktaş paylaşımı

    Beşiktaş'ta yeni teknik direktör beklenirken İbrahim Üzülmez'in yardımcısı Ümit Şahin'den paylaşım geldi.

    Ümit Şahin, Instagram hesabından İbrahim Üzülmez'in Vodafone Park'taki bir fotoğrafını paylaşarak 'Loading' (Yükleniyor) ifadesini kullandı.

    ANLAŞMA OLURSA SEZON SONUNA KADAR

    Anlaşma sağlanması durumunda Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar takımı İbrahim Üzülmez çalıştıracak. Üzülmez sezon sonunda ise Şenol Güneş'in ekibinde yer alacak.

    Beşiktaş'ın eski kaptanlarından İbrahim Üzülmez son olarak 2019-20 sezonunda Ankaragücü'nde görev yapmıştı. 48 yaşındaki Üzülmez kariyeri boyunca Elazığspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor ve Bursaspor'u da çalıştırdı.

    İbrahim Üzülmez in yardımcısından Beşiktaş paylaşımı #1


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