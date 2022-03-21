İbrahim Üzülmez'in yardımcısından Beşiktaş paylaşımı

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Adı Beşiktaş ile anılan İbrahim Üzülmez için yardımcısından Beşiktaş paylaşımı geldi.

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör beklenirken İbrahim Üzülmez'in yardımcısı Ümit Şahin'den paylaşım geldi.

Ümit Şahin, Instagram hesabından İbrahim Üzülmez'in Vodafone Park'taki bir fotoğrafını paylaşarak 'Loading' (Yükleniyor) ifadesini kullandı.

ANLAŞMA OLURSA SEZON SONUNA KADAR

Anlaşma sağlanması durumunda Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar takımı İbrahim Üzülmez çalıştıracak. Üzülmez sezon sonunda ise Şenol Güneş'in ekibinde yer alacak.

Beşiktaş'ın eski kaptanlarından İbrahim Üzülmez son olarak 2019-20 sezonunda Ankaragücü'nde görev yapmıştı. 48 yaşındaki Üzülmez kariyeri boyunca Elazığspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor ve Bursaspor'u da çalıştırdı.