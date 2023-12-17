İlham Tanui Özbilen, Abu Dabi Maratonu'nu üçüncü bitirdi Milli atlet İlham Tanui Özbilen, Abu Dabi Maratonu'nu üçüncü sırada tamamladı.

AA

33 yaşındaki Kenya asıllı Türk orta mesafe koşucusu İlham Tanui Özbilen, önemli bir başarı elde etti. Özbilen, Abu Dabi Maratonu'nda üçüncü oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, 1500 metrede Türkiye rekorunun sahibi İlham Tanui Özbilen, ilk kez maraton koştu.

Milli atlet, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentindeki maratonda 2:10:16 ile üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda rekor kırıldı

Maratonu erkeklerde 2:07:10'luk derecesiyle Amare Hailemicael Samson (Eritre) kazanırken, Leonard Barsoton (Kenya) 2:09:37 ile ikinci sırayı aldı.

Kadınlarda ise Kenyalı Brigid Kosgei, 2:19:15'lik derecesiyle parkur rekoru kırarak birinci oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)