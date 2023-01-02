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    İngiliz takımından 8 oyuncu, aynı yıl baba oldu

    Chapeltown oyuncularının, geçtiğimiz ay bebekleri dünyaya geldi. Kulüp yöneticisi, "Her şey, bir bebek resmi paylaşımıyla başladı" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 14:22
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 14:23
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    İngiliz takımından 8 oyuncu, aynı yıl baba oldu

    İngiltere'nin Sheffield şehrindeki futbol kulübünün oyuncuları, aynı sene baba oldu.

    Chapeltown Royal British Legion FC adlı kulübün 8 oyuncusu, 2022 yılında baba olmanın sevincini yaşadı.

    Bebekleriyle poz verdiler

    Dünyaya gelen bebekleriyle kucaklarında poz veren futbolcuların son derece mutlu olduğu görüldü.

    Kulüp yöneticisi Adam Todd, The Star'a yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok güzel oldu. Artık pek çok anne ve bebek, babalarının oynadığını görmek için dışarıda toplandığında saha kenarında kreş meydana geliyor." dedi.

    "Yıl içinde gittikçe daha fazlası geldi"

    Todd, "Kulüp olarak sohbet grubumuz var. Her şey, bir bebek resmi paylaşımıyla başladı, hoş bir sürpriz oldu. Sonra yıl içinde gittikçe daha fazlası geldi." diye konuştu.

    Kulüp olarak daha aile dostu olmaya çalıştıklarını söyleyen yönetici, "Büyük bir oyuncu havuzumuz var. Dolayısıyla izin alan tüm babalar oyunu bırakmadı." ifadelerini kullandı.

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