IOC'tan Rus ve Belaruslu sporcular için karar!

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rus ve Belaruslu atletlerin Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine katılmasına izin vermedi.
IOC'den yapılan açıklamada, 26 Temmuz'da Seine Nehri'nden Eyfel Kulesi'ne doğru teknelerle gerçekleştirilmesi planlanan açılış töreninde, Rus ve Belaruslu sporcuların yer almayacağı kaydedildi.
Bazı sporcular tarafsız olarak yer alacak
Rus ve Belaruslu sporculara olimpiyatlarda tarafsız statüsü verilmesi için IOC, Ukrayna'nın işgalini alenen desteklememeleri, askeri ya da devlet güvenlik kurumlarıyla bağlantılı olmamaları gibi şartların yer aldığı prosedür belirledi.
Paris 2024 Olimpiyatları'nda yaklaşık 36 Rus, 22 Belaruslu atletin tarafsız sporcu olarak mücadele etmesi bekleniyor.
Kapanış töreni için karar alınmadı
Bu sporcuların 11 Ağustos'taki kapanış törenine katılıp katılamayacaklarına ise sonra karar verilecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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