İrem Yaman, tekvandoyu bıraktı

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalyalar kazanan milli sporcu İrem Yaman, tekvandoyu bıraktığını açıkladı.

Milli tekvandocu İrem Yaman ülkemizi Avrupa ve Dünya genelinde düzenlenen turnuvalarda ülkemizi temsil etmişti.

İrem Yaman, Dünya Şampiyonası, Dünya Grand Prix ve Avrupa Şampiyonası'nda ikişer, Grand Slam, Akdeniz Oyunları ve Dünya Üniversite Oyunları'nda ise birer altın madalya kazanmıştı.

Genç yaşında elde ettiği dünya çapında başarılarla Türk spor tarihine adını altın harfle yazdıran İrem Yaman, tekvando kariyerini sonlandırdı.

İrem, sosyal medya hesabından duygu dolu mesajla veda ettiğini açıkladı.

26 yaşında tekvandoyu bırakan İrem Yaman'ın açıklaması şu şekilde:

“16 yıl önce küçük bir kız çocuğunun hayaliyle başladı her şey. İlk müsabakamda şampiyonluğu yaşadım ve inandım Dünya şampiyonu olacağıma. Sonra zor geçen 10 yıl...





"ASLA PES ETMEDİM"

Sürekli yenildim, ağladım, üzüldüm, çok kilo verdim, ailemi görmedim, yaşıtlarımın yaptığı her şeyin yerine Taekwondo’yu koydum. Asla pes etmedim! Çünkü biliyordum bu kadar fedakarlığın sonunda kazanan ben olacaktım.





"HER SON BİR BAŞLANGIÇ"

Ve kazandım! Her şeye, herkese rağmen azmettim ve kazandım! Her güzel şeyin bir sonu olduğunu bilerek tadını çıkardım kariyerimde ki her anın... Her şeyin bir sonu olduğu gibi şimdi de veda etme vakti beni ben yapan sporuma... Teşekkür edeceğim bir çok insan var ama en çok teşekkür aileme, canım antrenörüm biricik babama! Bu zorlu yolda yanımda olan ve beni sonsuz destekleyen sizlere...

Biliyorum her son bir başlangıç ve biliyorum iyiler daima kazanacak.”