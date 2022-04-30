İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları Brezilya'da başlıyor

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics), Brezilya'da yarın başlayacak. Türkiye 130 sporcuyla katılacak.

Dünya liglerinde futbol, basketbol gib sporların heyecanı hız kesmeden devam ederken diğer yanda da gözler Brezilya'da yapılacak olan 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics)'na çevrildi.

Çok spor branşlarında 4 yılda bir düzenlenen yaz ve kış olimpiyat oyunlarıyla birlikte üçüncü büyük organizasyon olma özelliğini taşıyan Deaflympics, Caxias do Sul kentinde 1 Mayıs - 15 Mayıs tarihleri arasında devam edecek.

Paris'te 1924 yılında ilk olarak yapılan oyunlar, daha sonra Amsterdam, Nürnberg, Londra, Stockholm, Kopenhag, Brüksel, Milano, Helsinki, Washington, Belgrad, Malmö, Bükreş, Köln, Los Angeles, Christchurch, Sofya, Kopenhag, Roma, Melbourne, Taipei, Sofya ve son olarak da 2017 yılında Samsun'da organize edildi.

Türkiye, 97 ülkeden 3 bin 148 sporcunun 21 disiplinde 18 spor dalında yarıştığı Samsun'daki organizasyonda 17 altın, 7 gümüş, 22 bronz madalyayla ülke sıralamasında 4. oldu.

Ay-yıldızlı formayı 130 sporcu giyecek

24. Deaflympics'te sadece plaj volaybolunda yarışmayacak Türkiye, futbol, basketbol (kadın), voleybol (kadın/erkek), hentbol (kadın/erkek), badminton, güreş, karate, tekvando, judo, tenis ve atletizm branşlarında 130 sporcuyla madalya arayacak.

Oyunlarda Basketbol Kadın Milli Takımı, B Grubu'nda ABD, Litvanya, Kenya ve Ukrayna, Futbol Erkek Milli Takımı, C Grubu'nda ABD, Almanya, Mali ve Irak, Voleybol Erkek Milli Takımı, B Grubu'nda Ukrayna, Polonya, Japonya ve Gana, Voleybol Kadın Milli Takımı, B Grubu'nda İtalya, ABD ve Polonya, Hentbol Erkek Milli Takımı, B Grubu'nda Danimarka, Hırvatistan, Venezuela ve Gana, Hentbol Kadın Milli Takımı ise A Grubu'nda Brezilya, Arjantin, Kenya ve Danimarka ile karşılaşacak.