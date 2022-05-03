İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda sporcularımız altın madalya kazandı

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda karate final müsabakalarında, Erkek Kata Milli Takımımız altın madalya kazandı.

Brezilya'da yapılmakta olan 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) büyük mücadelelere sahne oldu.

Kata Milli Takımı altın madalya kazandı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre ise Fatih Çiçek, Sabri Kıroğlu, Burak Mert Can'dan oluşan İşitme Engelli Erkek Kata Milli Takımı finalde üstün bir performans sergileyerek altın madalyaya uzandı.

Türkiye'nin ilk altın madalyası

AA'nın haberine göre, Türkiye böylece organizasyondaki ilk altın madalyasını kazanmış oldu.

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları, Caxias do Sul kentinde 15 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.