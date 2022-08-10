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    İslami Dayanışma Oyunları'nda 10 Ağustos Çarşamba müsabaka programı!

    İslami Dayanışma Oyunları'nda günün müsabakaları gündeme geldi.İşte bugünkü müsabakalar ve başlama saatleri..
    • 10.08.2022 - 09:29
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    İslami Dayanışma Oyunları'nda 10 Ağustos Çarşamba müsabaka programı!

    Konya'nın ev sahipliği yaptığı ve dün resmi açılışı yapılan 5. İslami Dayanışma Oyunları büyük ilgiyle takip ediliyor.

    Birçok branşta yüzlerce sporcu madalya alabilmek için mücadele ediyor.Günün en çok merak edilen spor müsabakları arasında yer alan İslami Dayanışma Oyunları'nda bugün oynanacak müsabakalar merak konusu oldu.

    Konya'da 9 Ağustos 18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda 56 ülkeden, 24 branşta 4 bin 200 sporcu yarışacak.Peki 10 Ağustos Çarşamba günü hangi müsabakalar var.İşte cevabı..

    İslami Dayanışma Oyunları nda 10 Ağustos Çarşamba müsabaka programı! #1

    İslami Dayanışma Oyunları nda 10 Ağustos Çarşamba müsabaka programı! #2


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