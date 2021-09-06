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    İsmail Balaban, Elmalı Yağlı Güreşleri'nde ilk kez başpehlivan oldu

    İsmail Balaban, Elmalı Yağlı Güreşleri'nde ilk kez başpehlivan oldu

    669'uncusu düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık final maçında rakibi Yusuf Can Zeybek'i mağlup eden İsmail Balaban, buradaki turnuvada ilk kez altın kemer kazandı.
    • AA
    • 06.09.2021 - 00:52
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    Ata sporumuz güreşin Anadolu'daki ilk er meydanı olarak bilinen, Antalya'nın Elmalı ilçesinde Recep Gürbüz Stadı'nda 3 Eylül'de alt boyların mücadeleleriyle başlayan 669. Elmalı Yağlı Güreşleri'nin son gününde final heyecanı yaşandı.

    19 DAKİKALIK GÜREŞİ İSMAİL BALABAN KAZANDI

    Başpehlivanlık final mücadelesinde İsmail Balaban ile Yusuf Can Zeybek karşılaştı.

    19 dakika süren karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayan Balaban, 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını kazandı.

    İsmail Balaban, Elmalı Yağlı Güreşleri'nde ilk kez başpehlivan oldu-Video

    BİLAL ERDOĞAN VE HAMZA YERLİKAYA DA İZLEDİ

    Final mücadelesini, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile diğer yetkililer ve güreşseverler tribünlerden izledi.

    İsmail Balaban, Elmalı Yağlı Güreşleri nde ilk kez başpehlivan oldu #1

    ALİ GÜBRÜZ SON 16'DA ELENDİ

    Öte yandan, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz, son 16 turunda İsmail Koç'a yenilerek 669. Elmalı Yağlı Güreşleri'ne veda etti. Aynı zamanda 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikincisi olan Koç ise çeyrek finalde İsmail Balaban'a mağlup oldu.

    İsmail Balaban, Elmalı Yağlı Güreşleri nde ilk kez başpehlivan oldu #2

    ATA SPORUNUN İLK ER MEYDANI

    Türk'ün ata sporu güreşin "ilk er meydanı" olarak nitelendirilen ve Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 669.'su düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ödül töreniyle sona erdi.

    Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonda başpehlivanlık final müsabakasının ardından ödül töreni düzenlendi.

    İsmail Balaban, Elmalı Yağlı Güreşleri nde ilk kez başpehlivan oldu #3

    Güreşlerde başpehlivanlığı elde eden İsmail Balaban ile ikinci Yusuf Can Zeybek ve üçüncüler Orhan Okulu ve Kürşat Şevki Korkmaz'a madalya ve kupalarını, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya verdi.

    İsmail Balaban, Elmalı Yağlı Güreşleri nde ilk kez başpehlivan oldu #4

    İSMAİL BALABAN'IN ELMALI'DAKİ İLK ALTIN KEMERİ

    Törene, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, diğer protokol üyeleri, birçok yetkili ve güreşsever katıldı.

    Törenle altın kemeri takan Balaban, Elmalı Yağlı Güreşleri'nde ilk kez başpehlivanlığı kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

    İsmail Balaban, Elmalı Yağlı Güreşleri nde ilk kez başpehlivan oldu #5

    İsmail Balaban, Elmalı Yağlı Güreşleri nde ilk kez başpehlivan oldu #6

    İsmail Balaban, Elmalı Yağlı Güreşleri nde ilk kez başpehlivan oldu #7

    İsmail Balaban, Elmalı Yağlı Güreşleri nde ilk kez başpehlivan oldu #8

    İsmail Balaban, Elmalı Yağlı Güreşleri nde ilk kez başpehlivan oldu #9

    İsmail Balaban, Elmalı Yağlı Güreşleri nde ilk kez başpehlivan oldu #10

    İsmail Balaban, Elmalı Yağlı Güreşleri nde ilk kez başpehlivan oldu #11

    İsmail Balaban, Elmalı Yağlı Güreşleri nde ilk kez başpehlivan oldu #12

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