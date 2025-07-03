İsmail Balaban, Kırkpınar'da doğacak kızı için mücadele edecek

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2013 ve 2017 yıllarında altın kemer kazanan başpehlivan İsmail Balaban, bu yıl Kırkpınar'da 10 gün sonra doğacak kızı için mücadele edeceğini söyledi.

Antalyalı ikiz başpehlivanlar İsmail ve Turan Balaban, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Mimar Sinan Spor Salonu'nda kayıtlarını yaptırdı.

İsmail Balaban, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir Kırkpınar geçirmeyi temenni ettiğini söyledi.

"SIKI VE DİSİPLİNLİ ÇALIŞTIM"

Kırkpınar'da çok başarılı ve iddialı isimlerin güreşeceğini belirten Balaban, şunları dedi:

Ben de yıllardır Er Meydanı'na hep iddialı geldim, kürsüleri zorladım. Bu dönemde birincilikler, ikincilikler ve güzel sonuçlar elde ettim. Survivor'dan geldim, 1,5 ay oldu. 'Yüzde 100'ümle hazırım' diyemem ama bu süreçte elimden geldiğince rakiplerimi yakalamak için hızlandırılmış antrenmanla sıkı ve disiplinli çalıştım.

"HERKESE BAŞARI DİLİYORUM"

Başpehlivanlığı kazanmak için mücadele edeceğini dile getiren İsmail Balaban, şu ifadeleri kullandı:

Hepimiz için hayırlısı olsun. Er Meydanı'na başta 10 gün sonra doğacak kızım ve sevenlerim için çıkacağım. İnşallah sevenlerim ve ailem için en iyi performansı göstereceğim. İsmail Balaban buradaysa her zaman iddialıdır. Elimden geleni yapacağım. Herkese başarı diliyorum.

Turan Balaban ise sezon başında yaşadığı sakatlığın geçtiğini, en iyi performansını sergilemeye çalışacağını dile getirdi.