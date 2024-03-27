İspanyol hentbolcu Eduardo Gurbindo Martinez, Beşiktaş'ta

AA
Beşiktaş Hentbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında sağ oyun kurucu Eduardo Gurbindo Martinez'i kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eduardo Gurbindo Martinez'e Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.
2 yıllık sözleşme imzalandı
İspanyol oyuncuyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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