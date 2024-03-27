İstanbul, 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacak

AA

2027 Avrupa Oyunları, İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak.

Avrupa Olimpiyat Komitelerinden (EOC) yapılan açıklamada, 2027'de dördüncü kez düzenlenecek organizasyon İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İstanbul'un ev sahipliğini onaylamaktan mutluluk duyduğunu belirten EOC Başkanı Spyros Capralos, şu ifadeleri kullandı:

Bu hem Avrupalı sporcular hem de şehir için harika bir haber. İstanbul'un 2027'de Avrupa'nın en iyi sporcularının parlayacağı mükemmel bir yer olacağını biliyoruz.