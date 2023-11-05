İstanbul Maratonu'nun kazananları belli oldu 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kadınlarda ise Kenyalı atlet Beatrice Cheptoo kazandı.

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İstanbul'un en önemli organizasyonlarından biri olan Maraton'un bu sene 45.'si düzenlendi.

Kenyalı atletler damga vurdu

45. İstanbul Maratonu'na erkeklerde ve kadınlarda Kenyalı atletler damga vurdu.

Erkeklerde Panuel Mkungo'nun kazandığı yarışı, kadınlarda ise Beatrice Cheptoo birinci tamamladı.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, 45. kez gerçekleştirildi.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Panuel Mkungo, 2 saat 10 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı.

Maratonda aynı ülkeden Benard Cheruiyot Sang 2 saat 12 dakika 41 saniyelik derecesiyle ikinci, James Kiplagat ise 2 saat 12 dakika 44 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.