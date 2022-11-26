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    İzmir'de baba oğul, amatör ligde aynı takımda ter döküyor

    İzmir'de yaşayan 42 yaşındaki baba ile 18 yaşındaki oğlu, amatör ligde aynı takımın formasını giyiyor.
    • 26.11.2022 - 00:50
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    İzmir'de baba oğul, amatör ligde aynı takımda ter döküyor

    Baba Erdal Keser ile oğlu Berk Keser, Nevzat Güzelırmak İzmir Süper Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Buca Gençlerbirliği'nin formasını terletiyor.

    Erdal Keser, Buca Gençlerbirliği takımında son 4 sezondur forma giydiğini ve forvet mevkisinde görev aldığını söyledi.

    İzmir de baba oğul, amatör ligde aynı takımda ter döküyor #1

    "Baba oğul, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

    AA'nın haberine göre; oğlu ile son 2 yıldır birlikte oynadıklarını anlatan Keser, "Baba ve oğul olarak formasını giydiğimiz Buca Gençlerbirliği takımını başarıya götürmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

    42 yaşında hiçbir antrenmanı kaçırmıyor

    Buca Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Bedrettin Karadağ ise baba ve oğulun mücadelelerinden memnun olduğunu belirterek, "Erdal 42 yaşında olmasına rağmen hiçbir antrenmanı kaçırmıyor. Oğlu da aynı şekilde çok çalışkan, herkese örnek oluyorlar." ifadelerini kullandı.

    İzmir de baba oğul, amatör ligde aynı takımda ter döküyor #2

    İzmir de baba oğul, amatör ligde aynı takımda ter döküyor #3

    İzmir de baba oğul, amatör ligde aynı takımda ter döküyor #4


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