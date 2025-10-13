Kadın Kriket Milli Takımı, Romanya'da üçüncülüğe ulaştı

Avrupa Kriket Birliği tarafından organize edilen Kadınlar Avrupa Kıta Kupası tamamlandı.

Bulgaristan ve ev sahibi Romanya ile yaptığı müsabakaları kazanan milli takım, kupada 3'üncülüğü elde etti.

MİLLİLERİN ALDIĞI SONUÇLAR

Türkiye-Bulgaristan: 143-87

Türkiye-Avusturya: 135-143

Türkiye-Romanya: 73-71

Türkiye-Norveç: 116-123

"BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUZ"

Türkiye Ragbi Federasyonu'nun açıklamasında, "Elde edilen bu başarı, kadın kriketimizin gelişiminin ve verilen emeklerin bir göstergesidir. Sporcularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.