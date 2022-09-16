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    Kadın taraftar Gavi'ye telefon numarasını verdi

    Kadın taraftar Gavi'ye telefon numarasını verdi

    Barcelona 18 yaşındaki oyuncusu Gavi'nin sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatırken bayrak imzalatan bir kadın taraftar, oyuncuya telefon numarasını yazdığı kağıdı verdi.
    • 16.09.2022 - 16:59
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 17:21
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    Barcelona, genç yıldızı Gavi'nin sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

    Serbest kalma bedeli 1 milyar euro

    Katalan ekibinin kendi altyapısı olan La Masia'dan yetişen 18 yaşındaki Gavi'nin serbest kalma bedeli 1 milyar euro olarak belirlendi.

    Kadın taraftar Gavi ye telefon numarasını verdi #1

    Gavi'ye telefon numarasını verdi

    Genç oyuncu Gavi'nin taraftarlar için hazırlanan imza gününde ilginç bir an yaşandı. Barcelonalı bir kadın taraftar, bayrağı imzalattığı sırada genç yıldız adayına telefon numarasının yazdığı bir kağıt verdi. Sonrasında ise Gavi ile fotoğraf çektiren kadın taraftarın bu anları sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

    Kadın taraftar Gavi ye telefon numarasını verdi #2

    Kadın taraftar Gavi'ye telefon numarasını verdi İZLE


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