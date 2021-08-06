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    Karatede bir bronz da Merve Çoban'dan

    Merve Çoban, karate kumite kadınlar 61 kiloda bronz madalya kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2021 - 15:11
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 15:22
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    Karatede bir bronz da Merve Çoban'dan

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı.

    61 KİLODA BRONZ MADALYA ALDI

    Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Merve, yarı finalde Sırp Jovana Prekovic'le karşılaştı.

    Rakibine 2-0 kaybeden Merve, final şansını kaybetti ve olimpiyatı 3. sırada tamamladı. Merve Çoban, 61 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

    Tokyo 2020'de karatede madalya sayısı 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 3'e çıktı.

    Karatede bir bronz da Merve Çoban dan #1

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