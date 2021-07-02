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    Karsten Warholm, 400 metre engellide 29 yıllık dünya rekorunu kırdı

    Norveçli atlet Karsten Warholm, erkekler 400 metre engellide 46.70 saniyeyle dünya rekoru kırdı.
    • AA
    • 02.07.2021 - 07:29
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    Karsten Warholm, 400 metre engellide 29 yıllık dünya rekorunu kırdı

    Atletizmde Elmas Lig'in 4. etap yarışları, Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleştirildi.

    YOUNG'UN 29 YILLIK REKORU KIRILDI

    Warholm, 46.70 saniyelik süresiyle erkekler 400 metre engellide ABD'li Kevin Young'ın 29 yıllık dünya rekorunu ele geçirdi. Young, 1992'de elde ettiği 46.78 saniyelik dereceyle rekoru elinde bulunduruyordu.

    Karsten Warholm, 400 metre engellide 29 yıllık dünya rekorunu kırdı #1

    MİLLİ SPORCUMUZ CAPELLO ÜÇÜNCÜ OLDU

    Müsabakada milli sporcu Yasmani Copello ise 48.86 saniyeyle üçüncü oldu.

    YASEMİN CAN 5 BİN METRE'DE YEDİNCİ

    Öte yandan kadınlar 5 bin metrede yarışan milli atlet Yasemin Can da 14 dakika 46.13 saniyelik süresiyle 7. sırayı aldı.

    Karsten Warholm, 400 metre engellide 29 yıllık dünya rekorunu kırdı #2

    Karsten Warholm, 400 metre engellide 29 yıllık dünya rekorunu kırdı #3

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