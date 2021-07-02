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- Karsten Warholm, 400 metre engellide 29 yıllık dünya rekorunu kırdı
Karsten Warholm, 400 metre engellide 29 yıllık dünya rekorunu kırdı
Norveçli atlet Karsten Warholm, erkekler 400 metre engellide 46.70 saniyeyle dünya rekoru kırdı.
- AA
- 02.07.2021 - 07:29
Atletizmde Elmas Lig'in 4. etap yarışları, Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleştirildi.
YOUNG'UN 29 YILLIK REKORU KIRILDI
Warholm, 46.70 saniyelik süresiyle erkekler 400 metre engellide ABD'li Kevin Young'ın 29 yıllık dünya rekorunu ele geçirdi. Young, 1992'de elde ettiği 46.78 saniyelik dereceyle rekoru elinde bulunduruyordu.
MİLLİ SPORCUMUZ CAPELLO ÜÇÜNCÜ OLDU
Müsabakada milli sporcu Yasmani Copello ise 48.86 saniyeyle üçüncü oldu.
YASEMİN CAN 5 BİN METRE'DE YEDİNCİ
Öte yandan kadınlar 5 bin metrede yarışan milli atlet Yasemin Can da 14 dakika 46.13 saniyelik süresiyle 7. sırayı aldı.