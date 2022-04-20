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    Kasapoğlu’ndan gençlere 'İyilik Şampiyonası' daveti

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tuzla Belediyesi tarafından organize edilen İyilik Şampiyonası’nda, "Ben bu şampiyonaya bütün gençlerimizi davet ediyorum" dedi.
    • 20.04.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 18:11
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    Kasapoğlu’ndan gençlere 'İyilik Şampiyonası' daveti

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 28 Mart'ta başlayacak olan ve Tuzla Belediyesi tarafından organize edilen İyilik Şampiyonası'na ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.  

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıklamalarında, "Gençlik merkezlerimiz, 720 bini aşkın kapasitesiyle yurtlarımız, tüm ekibimiz... Bu şampiyonanın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizim medeniyetimizde iyilik yapmak karşılıksızdır. İyilik için vadedilen ödüller vardır. İyilik Şampiyonası da eşsiz mutluluklar vadediyor. İyilik yapana da yapılana da tebessümü ve mutluluğu vadediyor. İyilik bulaşıcıdır. Bu sloganla yola çıkmış bir kervan var. Bunu büyütmek boynumuzun borcudur. Bunu yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz.

    Kasapoğlu’ndan gençlere İyilik Şampiyonası daveti #1

    “Kubbeye bırakacağımız hoş bir seda olacaktır"

    Son yollarda insanlık pandemiyle, bulaşıcı hastalıkla sınandı. Ben iyiliğin bulaşıcı hastalıktan daha hızlı yayıldığına inanıyorum. İnsanın mutluluğunu artırmak bir başka insanın şefkatine bağlıdır. Merhametimizle, cömertliğimizle konuşulacağız. İyilikten, güzellikten, hayırdan öte bir şey kalmayacak. İyilik Şampiyonası kubbeye bırakacağımız hoş bir seda olacaktır.

    Kasapoğlu’ndan gençlere İyilik Şampiyonası daveti #2

    "Türkiye bir iyilik yurdudur"

    Türkiye bir iyilik yurdudur. Gönül coğrafyasının sınırlarını sefayla, mutlulukla çizmiş bir ülkedir. Bu ülkenin ismi geçince insanların yüzünü gülümseme kaplaması boşa değildir. Allah memleketimize zarar vermesin. Aklıyla, fikriyle, vicdanıyla, merhametiyle sadece bu coğrafyanın değil, tüm insanlığın umudu olan gençlerimizin bahtını açık etsin.

    Kasapoğlu’ndan gençlere İyilik Şampiyonası daveti #3

    "Potansiyelinizi iyilik için harcayın"

    Ben bu şampiyonaya bütün gençlerimizi davet ediyorum. Unutulmaz, özgün, sevgi dolu bu şampiyonaya takımınızı kurup başvurun. Potansiyelinizi, hayalinizi gelin iyilik için harcayın. Dünyanın sizin iyiliğinize ve enerjinize ihtiyacı var. Her hafta muhteşem performanslara şahit olacağımıza inanıyorum.

    Kasapoğlu’ndan gençlere İyilik Şampiyonası daveti #4

    “Herkes kazanacak"

    Türkiye'nin herhangi bir yerinde sizin projenizle tebessüm edecek insanlar olduğuna inanıyorum. 15 farklı kategoride herkes kazanacak. Belki çok puan toplayan şampiyon olacak ama her biriniz binlerce kalbe gireceksiniz. Güzel anılar biriktireceksiniz. Gençlerimiz ödül kazanmak kadar gönül kazanmakla da mutlu olacaklarını biliyoruz. Hayata atıldıklarında bu kazanımların onlar için rehber olacağını da biliyoruz.

    ‘’Yolunuz açık olsun’’

    Bu şampiyonanın sebat gibi önemli getirileri de var. Saatlerimizi iyiliğe ayarlıyoruz. Şu andan itibaren 81 ilimizde Tuzla Belediyesi'nin yaktığı ateşle zaman daha iyi işleyecek. İyiliğe gönül vermiş gençlerimizle bu yolu yürümenin hazzı daha başka olacak. Yolumuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

    İyilik Şampiyonası nedir?

    İyilik Şampiyonası, Tuzla Belediyesi tarafından organize edilen İstanbul’daki lise ve üniversite öğrencilerinin iyilik oyunları oynayarak puanlar toplayıp harika ödüller kazanabilecekleri, 3 ay sürecek sıra dışı bir yarışmadır.


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