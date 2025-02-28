DHA

Kayseri’de yaşayan 6. sınıf öğrencisi Fatma Liva Bağcı, babasının teşvikiyle başladığı muaythai sporunda kısa sürede büyük bir başarıya imza attı. Kadına yönelik şiddet olaylarının artması nedeniyle babasının yönlendirmesiyle 1,5 yıl önce savunma sporlarına adım atan Bağcı, spora ilk etapta mesafeli yaklaşsa da zamanla tutkuyla bağlandı.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında düzenlenen Türkiye Minikler Muaythai Şampiyonası’nda birincilik kürsüsüne çıkan genç sporcu, hedefini milli takıma girmek olarak belirledi. Başarıya giden yolun disiplin ve kararlılıktan geçtiğini vurgulayan Bağcı, şampiyonluk sürecini şöyle anlattı:

İlk başladığımda spora pek sıcak bakmıyordum. Babamın ısrarıyla denedim, ancak birkaç hafta sonra çok sevdim ve bırakmamaya karar verdim. Başlarda kondisyonum yetersizdi, nefes almakta zorlanıyordum ama zamanla güçlendim. Antrenörlerim Emir ve Hasan hocamın desteğiyle kendimi geliştirdim. Hayalini kurduğum şampiyonluğu kazanınca tarifsiz bir mutluluk yaşadım. Şimdi sıradaki hedefim milli takım formasını giymek.

"KIZ ÇOCUKLARI İÇİN SAVUNMA SPORLARI BÜYÜK BİR KAZANIM"

Fatma’nın antrenörü Emir Talha Uzun (24), savunma sporlarının özellikle genç kızlar için büyük bir avantaj sunduğunu belirterek, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına erken yaşta spora başlamanın önemine dikkat çekti:

"Bu yaşta bir çocuğun şampiyon olması hem zor hem de inanılmaz kıymetli. Antrenmanlarımız sert geçiyor ama bu da onları daha disiplinli hale getiriyor. Savunma sporları, çocukları dış dünyadaki olumsuzluklardan koruyarak onlara özgüven kazandırıyor. Özellikle kız çocuklarının 11-12 yaşlarında bu sporlara yönelmesini tavsiye ederim. Çünkü erken yaşta alınan temel, ilerleyen yıllarda Avrupa ve dünya derecelerine ulaşmaları için büyük bir avantaj sağlıyor."

"İLK TÜRKİYE ŞAMPİYONAMIZDA ZİRVEYE ÇIKTIK"

Fatma’nın yeteneklerini ilk günden fark ettiğini dile getiren antrenör Uzun, genç sporcunun gelişimini şöyle anlattı:

Fatma kulübe ilk geldiğinde henüz yolun başındaydı. Bugün ise örnek bir sporcuya dönüştü. Henüz 1,5 yıllık bir spor geçmişine sahip olmasına rağmen, ilk Türkiye Şampiyonası’nda altın madalyayı kazandı. Bu başarı, disiplinli çalışmanın bir sonucu. Kayseri’de birçok derece elde ettik, il seçmelerinde de iddialıyız. Önümüzdeki süreçte onun daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Hedefimiz zirvede kalmak ve başarılarımızı sürdürmek.

Azmi ve başarısıyla hem antrenörlerinin hem de ailesinin gurur kaynağı olan Fatma Liva Bağcı, şimdi Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edebilmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.