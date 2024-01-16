Kayserili haltercilerden büyük başarı! 4 madalya... Çanakkale’de düzenlenen Okul Sporları Genç A-B Türkiye Halter Şampiyonası’nda mücadele eden Kayserili sporcular, 4 madalyayla döndü.

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Çanakkale Anafartalar Spor Salonu’nda gerçekleşen ve 51 ilden 353 sporcunun mücadele ettiği Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporculardan Gençler B 81 kg da Raşit Efe Eslik Türkiye şampiyonu olurken, Gençler B kategorisinde 86 kg da Bedirhan Kaya Türkiye ikincisi, Gençler A 86 kg da Habincan Taşçı üçüncü, Gençler B 73 kg da Hüseyin Yıldırım üçüncü oldu.

Madalyayla dönen sporculara tebrik

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri’ye madalyayla dönen sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.