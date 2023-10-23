Sporcu Buket Kaya, son yolculuğuna uğurlandı Kayseri'de trafik kazasında ölen milli sporcu Buket Kaya'nın cenazesi defnedildi.

DHA

Kayseri'de otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Buket Kaya'nın (21), Wushu Kung Fu dalında Avrupa Şampiyonu milli sporcu olduğu ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda meydana geldi. R.Ö. yönetimindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden K.Ö. yönetimindeki 03 ABN 358 plakalı patates yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Buket Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan R.Ö. ile M.T. de Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır şoförü K.Ö. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Buket Kaya'nın, Wushu Kung Fu dalında Avrupa Şampiyonu milli sporcu olduğu ortaya çıktı. Kaya'nın, 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandığı, geçen yıl ekim ayında da Balkan Şampiyonu olduğu öğrenildi.

Cenazesi toprağa verildi

Kayseri'de trafik kazasında hayatını kaybeden milli sporcu Buket Kaya'nın cenazesi toprağa verildi.

Milli sporcu Kaya (21) için merkez Talas ilçesindeki Dedeoğlu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Kaya'nın yakınları, Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nde 3. sınıf öğrencisi olan Kaya'nın cenaze törenine, ailesi, yakınları, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)