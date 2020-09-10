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    Kenan Sofuoğlu, Salda Gölü'nde fliteboard yaptı

    5 kez dünya motosiklet şampiyonu olan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Salda Gölü'nde fliteboard yaptı.
    • DHA
    • 10.09.2020 - 12:24
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    Kenan Sofuoğlu, Salda Gölü'nde fliteboard yaptı

    AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’ne geldi.

    5 kez dünya motosiklet şampiyonu olan Sofuoğlu, motorlu sörf tahtası (fliteboard) ile turkuaz rengi ve berrak suyunun güzelliğiyle insanları cezbeden Salda Gölü'nde fliteboard yaptı.

    Kenan Sofuoğlu, Salda Gölü nde fliteboard yaptı #1

    Sakarya Milletvekili, o anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabından "#saldagölü güzelliği görülmeye değer" etiketiyle paylaştı.

    AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de Kenan Sofuoğlu'nun videosunu, "Salda Gölü'nde Kenan Sofuoğlu. Mavi ve yeşilin iç içe olmasıyla dikkati çeken Salda Gölü, bembeyaz kumsalı, turkuaz tonlardaki suyu ve göz kamaştıran güzelliği görmek için ziyaret etmeye davet ediyorum." notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    Kenan Sofuoğlu, Salda Gölü nde fliteboard yaptı #2

    Kenan Sofuoğlu, Salda Gölü nde fliteboard yaptı #3

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