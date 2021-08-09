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    Kenny çiftinden 15'inci madalya

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bisiklet yol yarışında altın madalya alan Jason Kenny, eşi Laura Kenny ile olimpiyat oyunlarındaki 15. madalya sevincini yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 12:49
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 12:54
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    Kenny çiftinden 15'inci madalya

    Tokyo 2020'nin 16. ve son gününde bisiklet yol yarışında altın madalya alan Jason Kenny, oyunlarda 7'si altın toplam 9 madalya kazandı.

    EN FAZLA MADALYA KAZANAN SPORCU

    Pekin 2008'de 2 gümüş ve bir altın madalya sevinci yaşayan 33 yaşındaki bisikletçi, Londra 2012'de 2 ve Rio 2016 ve Tokyo 2020'de ise 4 altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Kenny, bu başarısıyla Büyük Britanya'nın en fazla madalya kazanan sporcusu olarak tarihe geçti.

    Jason Kenny'nin yanı sıra eşi Laura Kenny de bisiklette üst üste olimpiyat madalyası sevinci yaşamayı başardı. Laura Kenny, 5'i altın toplam 6 olimpiyat madalyası kazandı.

    Büyük Britanyalı çift, oyunlarda toplam 15 madalyayı ülkelerine getirmeyi başardı.

    Kenny çiftinden 15 inci madalya #1

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