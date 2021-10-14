Euro
10.6169
0.7%
Dolar
9.1512
0.81%
Altın
526.35
0.53%
Borsa
1.414
0%
Bitcoin
528.069
4.03%
EXEN Coin
22.03
1.99%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Kenyalı ünlü atlet Agnes Tirop cinayet kurbanı

    Kenya'yı olimpiyatlarda temsil eden genç atlet Agnes Tirop, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.
    • AA
    • 14.10.2021 - 04:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kenyalı ünlü atlet Agnes Tirop cinayet kurbanı

    Kenya Atletizm Federasyonu Gençlik Gelişimi Departmanı Başkanı Barnaba Korir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tirop'un Elgeyo-Marakwet bölgesindeki evinde ölü bulunduğunu söyledi.

    EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

    Korir, 2017 Dünya Şampiyonası'nda 10 bin metrede bronz madalya alan Tirop'un eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünün iddia edildiğini, ölümüne ilişkin detaylı soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

    Kenyalı ünlü atlet Agnes Tirop cinayet kurbanı #1

    "KENYA, BİR MÜCEVHERİ KAYBETTİ"

    25 yaşındaki atleti uluslararası arenada en hızlı yükselen atletlerden biri olarak nitelendiren Korir, "Kenya, bir mücevheri kaybetti." dedi.

    TOKYO'DA 4. OLDU, ALMANYA'DA 10 BİN METRE REKORU KIRDI

    Genç atlet, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 5 bin metre yarışında da dördüncü olmuş, Almanya'daki Rekorlara Giden Yol Yarışı'nda ise "30:01"lik derecesiyle kadınlar 10 bin metre rekorunu kırmıştı.

    Kenyalı ünlü atlet Agnes Tirop cinayet kurbanı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir