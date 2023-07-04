Kepez'de Otodrag heyecanı Kepez Belediyesi’nin Odabaşı Mahallesi’nde hizmete kazandırdığı Kepez Drag Pisti, 8-9 Temmuz tarihlerinde hız tutkunlarını ağırlayacak.

Kepez Belediyesi’nin Odabaşı Mahallesi’nde hız tutkunlarının hizmetine kazandırdığı Drag Pisti, Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü iş birliği ile düzenlenen Otodrag Yarışlarına ev sahipliği yapıyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, Cessna 172 tipi uçakla iniş yaparak test ettiği Drag Pisti, hafta sonu yine heyecan dolu saatlere ev sahipliği yapacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Mahalli Oto Drag kurallarına uygun olarak Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü iş birliği ile düzenlenen Otodrag Yarışına, Türkiye’nin dört bir köşesinden sporcuların katılımı bekleniyor.

Kepez Belediyesi’nin Odabaşı Mahallesi’nde hız tutkunlarının hizmetine sunduğu 402 metre uzunluğundaki Kepez Drag Pisti’ndeki yarışlar, 8 Temmuz Cumartesi günü antrenman, ısınma turları ve sınıfların belirlenmesi ile başlayacak.

Otodrag nefesleri kesecek

Hız tutkunlarını buluşturacak yarışlar 9 Temmuz Pazar günü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Hız tutkunlarının buluşma noktası olan Kepez’de bu hafta sonu gerçekleştirilecek heyecan dolu Otodrag yarışlarında nefesler tutulacak.