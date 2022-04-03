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    Kerem Kamal Avrupa şampiyonu

    Kerem Kamal Avrupa şampiyonu

    Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, altın madalya kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2022 - 18:47
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 19:09
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    Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde milli güreşçi Kerem, grekoromen stil 60 kilo finalinde Bulgar Edmond Armen Nazaryan ile karşılaştı.

    Rakibini 5-0 mağlup eden Kerem Kamal, büyüklerde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Kerem, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.

    AVRUPA ŞAMPİYONALARINDA İLK ALTIN MADALYASI

    Milli güreşçi, elemelerde Rumen Razvan Arnaut'u 9-0, çeyrek finalde Estonyalı Helary Maegisalu'yu 12-1, yarı finalde de Azerbaycanlı Murad Mammadov'u 8-0 teknik üstünlükle mağlup etmişti.

    Kerem, Avrupa şampiyonalarında 2019'da bronz, 2020 ve 2021'de ise gümüş madalya almıştı.

    Kerem Kamal Avrupa şampiyonu #1

    Kerem Kamal Avrupa şampiyonu #2

    Kerem Kamal Avrupa şampiyonu #3

    Kerem Kamal Avrupa şampiyonu #4


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