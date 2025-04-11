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Kerem Kamal ve Hamza Bakır, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı

Kerem Kamal ve Hamza Bakır, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele eden milli sporcular Kerem Kamal ve Hamza Bakır, finale yükseldi.