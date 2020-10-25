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- Khabib Nurmagomedov kariyerini bitirdiğini söyledi
Khabib Nurmagomedov kariyerini bitirdiğini söyledi
UFC Hafif Sıklet Unvan maçında rakibi Justin Gaethje'ı nakavt etmeden önce son karşılaşmasına çıktığını söyleyen Nurmagomedov, zaferi sonrası gözyaşlarına boğuldu.
- Haber Merkezi
- 25.10.2020 - 00:32
- Güncelleme : 25.10.2020 - 00:57
Dağıstanlı şampiyon dövüşçü Khabib Nurmagomedov, UFC Hafif Sıklet kemerini üçüncü kez korumak için Justin Gaethje ile karşılaştı.
Habib Nurmagomedov, rakibi Justin Gaethje'i bayıltarak nakavt etti.
ANNESİNE SÖZ VERMİŞTİ
UFC Hafif Sıklet Şampiyonu Khabib Nurmagomedov, annesine söz verdiğini ve kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
Khabib Nurmagomedov kariyerini bitirdiğini söyledi-Video
29 MAÇIN HEPSİNİ KAZANDI
Khabib Nurmagomedov, çıktığı 29 maçın tamamını kazandı.
SON MAÇIN ZAFERİYLE GÖZYAŞLARI BOŞANDI
Khabib Nurmagomedov, rakibini nakavt ettikten sonra gözyaşlarına boğuldu.