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    Khabib Nurmagomedov kariyerini bitirdiğini söyledi

    Khabib Nurmagomedov kariyerini bitirdiğini söyledi

    UFC Hafif Sıklet Unvan maçında rakibi Justin Gaethje'ı nakavt etmeden önce son karşılaşmasına çıktığını söyleyen Nurmagomedov, zaferi sonrası gözyaşlarına boğuldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2020 - 00:32
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 00:57
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    Dağıstanlı şampiyon dövüşçü Khabib Nurmagomedov, UFC Hafif Sıklet kemerini üçüncü kez korumak için Justin Gaethje ile karşılaştı.

    Habib Nurmagomedov, rakibi Justin Gaethje'i bayıltarak nakavt etti.

    ANNESİNE SÖZ VERMİŞTİ

    UFC Hafif Sıklet Şampiyonu Khabib Nurmagomedov, annesine söz verdiğini ve kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

    Khabib Nurmagomedov kariyerini bitirdiğini söyledi-Video

    Khabib Nurmagomedov kariyerini bitirdiğini söyledi #1

    29 MAÇIN HEPSİNİ KAZANDI

    Khabib Nurmagomedov, çıktığı 29 maçın tamamını kazandı.

    Khabib Nurmagomedov kariyerini bitirdiğini söyledi #2

    SON MAÇIN ZAFERİYLE GÖZYAŞLARI BOŞANDI

    Khabib Nurmagomedov, rakibini nakavt ettikten sonra gözyaşlarına boğuldu.

    Khabib Nurmagomedov kariyerini bitirdiğini söyledi #3

    Khabib Nurmagomedov kariyerini bitirdiğini söyledi #4

    Khabib Nurmagomedov kariyerini bitirdiğini söyledi #5

    Khabib Nurmagomedov kariyerini bitirdiğini söyledi #6

    Khabib Nurmagomedov kariyerini bitirdiğini söyledi #7

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